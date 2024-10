Shakira anunciou nesta quarta (02) as datas da consolidada turnê "Las Mujeres Ya No Lloran Word Tour" no Brasil.

A cantora fará dois shows no país em fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro, no dia 11 e em São Paulo, no dia 13.

As vendas dos ingressos pela Ticketmaster começam no dia 11 de outubro.

No Rio de Janeiro, os preços dos ingressos variam entre R$ 220 a R$ 950. Já em São Paulo, os preços vão de R$ 245 a R$ 980.