Shakira chega a acordo para evitar julgamento na Espanha

A cantora Shakira chegou nesta segunda-feira (20) a um acordo para evitar um julgamento em Barcelona das acusações de que ela não pagou 14,5 milhões de euros de imposto de renda na Espanha entre 2012 e 2014.

Como parte do acordo, ela aceitou as acusações e uma multa de metade do valor devido, mais de 7,3 milhões de euros. Ela também aceitou uma multa de 438 mil euros para evitar uma sentença de três anos de prisão, afirmou o juiz durante a audiência no tribunal.

“A decisão de chegar ao acordo responde a razões pessoais, emocionais e sentimentais”, afirmou Shakira em um comunicado.

Ela disse ainda que estava pronta para defender sua inocência, mas decidiu priorizar sua carreira e seus filhos.