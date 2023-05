Shakira lança clipe da música com participação dos filhos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Acróstico" é o nome da música recém-lançada de Shakira. Desta vez, a cantora deixou de lado os temas como traição, desilusão e mentiras e se concentrou no amor incondicional aos filhos Sasha, 8, e Milan, 10. Os dois são frutos do seu casamento com Gerard Piqué, que terminou no ano passado após a acusação de um caso extraconjugal por parte do ex-jogador do Barcelona.

Os meninos, inclusive, participam da gravação e aparecem bem à vontade no clipe lançado nesta segunda-feira (15). No vídeo, a presença do filho mais velho de Shakira e Piqué rouba a atenção. Além de cantar, ele também mostra que herdou o talento para música ao tocar piano. A cantora revelou ter se surpreendido com os filhos.

"Neste ano, Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar", começou ela contando no Instagram sobre a emoção do clipe.

Shakira não escondeu que está muito feliz com a conexão dos meninos com a música. "Eles sentiram e interpretaram por si e para si, com a paixão e o sentimento de quem carrega a música dentro de si. Milan e Sasha, é tão bom ver como eles abrem suas asas para começar a realizar seus sonhos! Não há nada que me faça sentir mais realizada do que ser sua mãe", disse ela.