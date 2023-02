Shaolin ficou com bactéria adormecida por 5 anos antes de morrer, diz filho

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Lucas Veloso, 26, relatou que, antes de morrer em 2016, seu pai, o humorista Francisco Jozenilton Veloso, conhecido como Shaolin, ficou com uma bactéria "adormecida por cinco anos".

Durante participação no podcast Ticaracaticast, Lucas contou que, em decorrência do acidente de carro sofrido por Shaolin em 2011, ele ficou com uma grande fratura exposta, com a imunidade baixa, e suscetível à bactéria.

"No acidente de painho, ele machucou a cabeça e o braço esquerdo, entrou muita bactéria, porque foi muito exposto", iniciou.

"A equipe médica precisou refazer o braço dele. Os médicos explicaram que entrou uma bactéria, que ficou muito grande, porque assim, quando ele zerou a consciência, a imunidade caiu e a bactéria entrou", continuou.

Conforme Lucas Veloso, os profissionais de saúde que atenderam seu pai desenvolveram um medicamento específico para tratar a bactéria. Entretanto, os médicos ressaltaram que a bactéria não tinha mais como eliminada e sempre que houvesse necessidade, seria preciso reaplicar o medicamento.

"Fizeram um remédio específico para ele tomar e o médico falou que a bactéria não morre mais, porque ela ficou muito grande, mas [que] ela [estava] dormindo, e não era possível saber por quanto tempo vai dormir", explicou.

Cinco anos depois, a bactéria voltou a debilitar o sistema imunológico de Shaolin, e foi quando os familiares voltaram a internar o artista. Entretanto, ele não resistiu e morreu.

SONHO

No podcast, Lucas Veloso disse que no dia em que Shaolin morreu, pouco antes de receber a notícia, ele sonhou com o pai e acordou assustado e suado. Após limpar o rosto, foi conferir a hora no celular e nesse momento recebeu a ligação do hospital informando que o humorista havia morrido.

MORTE

Shaolin morreu em janeiro de 2016, aos 44 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

ACIDENTE

No dia 18 de janeiro de 2011, Shaolin sofreu um acidente automobilístico na BR-230, em Campina Grande (PB). O comediante dirigia no sentido São José da Mata da rodovia quando um caminhão, que vinha na faixa oposta, invadiu a contramão e bateu contra o veículo do artista.

Shaolin foi submetido a diversas cirurgias na época e ficou internado por cerca de cinco meses. Após o acidente, ele não conseguia se locomover e se comunicava por meio de "expressões faciais e dos olhos".