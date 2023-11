Shopping tem atividades para marcar a estreia da nova temporada do reality 'The Voice Brasil'

Neste sábado (25), o Passeio das Águas Shopping promove atividades para celebrar a estreia da nova temporada do 'The Voice Brasil'. Toda programação será aberta ao público e com entrada gratuita.

As ex-participantes do The Voice Brasil, Fabiana Oliveira e Fabiana Gomes, vão fazer um show na praça de alimentação do shopping a partir das 19h30. O evento conta também com um karaokê, para aqueles que desejam soltar a voz e cantar suas músicas preferidas como se estivessem no palco do programa.

A ação terá um espaço instagramável que possui a famosa cadeira, cenário com palco e quatro totens dos jurados Iza, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Michel Teló. Fãs do Reality poderão tirar fotos criativas.

Lançamento The Voice Brasil

Data: Sábado (25)

Horário: das 10h às 22h

Show: a partir das 19h30

Local: Praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping