Show com No Technique e Gustavo Rocchi no Lowbrow

Elvis Presley, Creedence, Johnny Cash, Bob Dylan, Dire Straits, The Beatles e Neil Young. Esses são apenas alguns dos nomes que irão compor o repertório da noite desta sexta-feira (18), no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A programação musical será comandada pela banda No Technique e pelo músico Gustavo Rocchi, a partir das 21h30.



Fundada em julho de 2017, a No Technique atualmente é formada por Pablo Villas Boas (vocal), Lucas Ribeiro (bateria), William Silveira (guitarra) e Arthur Ornelas (vocal e teclado). Além de um repertório focado no rock dos anos 60 a 80, as apresentações da banda são marcadas por muita energia e momentos de improvisações.



Além dos shows, o público também poderá conferir a mostra coletiva ‘Sensitiva’, dos artistas Bulacha, Fliperama, Mucio Nunes e Pedro Dias. A exposição apresenta telas, colagens, instalações com sucatas, brinquedos artísticos artesanais e outras obras que remetem a memórias da infância e ainda fazem uma crítica aos tempos tecnológicos.



SERVIÇO

Shows com banda No Technique + Gustavo Rocchi

Data: 18/03 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 21h30

Entrada: R$ 20

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Mostra Coletiva Sensitiva, dos artistas Bulacha, Fliperama, Mucio Nunes e Pedro Dias – visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175

Redes: @lowbrow.galeria / @lowbrow.arte