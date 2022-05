Show da banda Melim marca retomada do Terça no Teatro em Goiânia

Com um repertório que promete embalar os corações goianos, a banda Melim sobe ao palco do Teatro Sesi, em duas apresentações, nas noites desta segunda e terça-feira (23 e 24/5). O show dos irmãos cariocas marca a retomada do projeto “Terça no Teatro”, que nesta nova temporada contará com apresentações mensais de artistas de renome nacional.

O som "good vibe" da banda Melim, com letras e que falam sobre bons sentimentos agradou em cheio o público goianiense. Os ingressos da primeira noite estão esgotados, mas ainda há entradas para a apresentação de terça-feira.

Os irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi são donos de sucessos como “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer”, “Gelo”, “Eu Feat”. Também é deles o projeto “Deixa Vir Do Coração”, álbum que traz 13 canções numa releitura de hits do consabrado cantor Djavan. Músicas como "Se", "Eu Te Devoro", "Flor de Lis" estão entre as regravações. O próprío Djavan participa da faixa “Outono”.

O projeto Terça No Teatro tem parceria da TV Anhanguera. O evento de abertura será no Teatro Sesi, às 19h30 desta segunda. Na sequência, às 20h30, a banda Melim sobe ao palco. Amanhã, o show está marcado para as 20h.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Minha Entrada. O valor varia de acordo com o setor escolhido

no teatro, entre R$ 44 e R$ 132. Além da inteira e da meia, o show conta ainda com entrada solidária.

SERVIÇO

Terça no Teatro apresenta Banda Melim

Data: segunda e terça-feira (23 e 24/5)

Horário: a partir das 19h30

Local: Teatro SESI – Av. João Leite, 1.013 – Santa Genoveva, Goiânia.