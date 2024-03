Show de Ivete Sangalo, em Goiânia, será no Serra Dourada

O show da turnê "A Festa", da cantora Ivete Sangalo, em Goiânia, está confirmado para o estádio Serra Dourada. A apresentação será no dia 20 de julho e os ingressos já estão à venda. A artista vai passar por 30 cidades do País para celebrar os 30 anos de sucessos que marcaram gerações.

A abertura será em 1º de junho em Manaus, e o último será em abril de 2025, no Rio de Janeiro (RJ).

A opção mais cara de bilhete será o pacote Vip Clube da Veveta – a Festa, que custa R$ 3 mil e inclui um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - A Festa, after pocket show no VIP Lounge Experience com a artista cantando músicas exclusivas em formato acústico e acesso exclusivo à passagem de som, além de open bar de refrigerante, água e cerveja. Já a mais barata é a Pipoca Vip no valor de R$ 300 (inteira).

No repertório, Veveta revisita canções desde os tempos de Banda Eva, até seus maiores sucessos da carreira solo. Canções como "Festa, Sorte Grande", "Na Base do Beijo" e "Quando a Chuva Passar" estão confirmados, assim como "Macetando", presente no seu último EP, considerado o hit do carnaval 2024.

A agenda completa está disponível em www.turneafesta.com.br.