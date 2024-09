Show gratuito de samba com Dona da Roda, Beajú e Poly Pimpão agita a sexta (27)

A Praça Universitária, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia, recebe nesta sexta-feira (27) o 'Projeto Ritmos na Praça'. A animação fica por conta do grupo Dona da Roda, formado pelas instrumentistas Maximira Luciano (cavaquinho), Isis Krisna (violão), Lourrainy Cabral (trompete), Kesyde Sheilla (clarinete), Daphine Silva (percussão) e Hayana Naghara (pandeiro). A festa começa a partir das 20h30. A entrada é franca.

As musicistas recebem as vocalistas Beajú e Polyanna Pimpão para embalar a noite com interpretações de grandes clássicos do samba, que passam por canções de Elizeth Cardoso, Alcione, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Jovelina Pérola Negra e muito mais.

“A atração marca a abertura oficial do projeto, que tem por princípio a democratização da arte e da cultura, proporcionando momentos de descontração, inspiração e convívio, fortalecendo os laços sociais e contribuindo para uma cidade mais vibrante e acolhedora”, afirmam as produtoras Lorys Araújo e Cláudia Mendonça, idealizadoras do projeto Ritmos nas Praça.

Ritmos nas Praça

O projeto, aprovado pela Lei Goyazes do Governo de Goiás, conta com o patrocínio da Equatorial Goiás. Ao todo, serão seis atrações gratuitas, em diferentes estilos musicais, em praças públicas de Goiânia. São elas: a já citada Dona da Roda (27/9), Xexéu (29/9), Isabella Arantes (11/10), Pádua (3/10), Beajú (19/10) e TomChris (20/10). Para acompanhar os horários e locais, basta seguir o perfil do instagram @ritmosnapraca.

SERVIÇO

Ritmos na Praça: Dona da Roda recebe Beajú e Polyanna Pimpão

Data: sexta-feira (27)

Horário: 20h30

Local: Praça Universitária, no Setor Universitário – Goiânia

Entrada franca

Mais informações: @ritmosnapraca