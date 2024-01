Sidney Magal afirma ser bissexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Sidney Magal, 73, foi o entrevistado do Roda Viva (Cultura) da última segunda-feira (15) e afirmou ser bissexual. Mas, segundo ele, nunca aconteceu um encontro com alguém do mesmo sexo.

"Me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual", começou.

"O fato de você entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. Esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não", emendou o artista, casado com Magali West desde 1982. Com ela, tem três filhos.

Declaração parecida já tinha sido dada por ele em 2015, durante um papo no Programa do Jô (Globo). Na ocasião, Magal afirmou que o próprio filho achava ele "muito feminino" e disse o que pensava sobre sua orientação.

"Artista não tem sexo. Somos bissexuais no palco e acredito que isso seja verdade", disse Magal. Ao ser perguntado por Jô na ocasião se era "só no palco", completou seu raciocínio: "Fora do palco também, todo ser humano é bissexual".