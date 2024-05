Silva encerra agenda musical do Fica 2024

O cantor Silva é a atração que faltava para ser anunciada na programação do 25º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica).

O show é uma apresentação do Sesc Goiás. Sandra de Sá e a banda Ira! já foram anunciados na grade do evento.

O festival, que acontece entre os dias 11 e 16 de junho, contará, ainda, com mais 27 atrações regionais e locais.

Com dez álbuns lançados, turnês nacionais e internacionais, diversas canções autorais e releituras que o levaram à indicação ao Grammy Latino, o artista capixaba vai se apresentar no fechamento do Fica. Sandra de Sá toca no dia 14 de junho e os roqueiros do Ira! no dia seguinte.

Além de música, o Fica conta com uma vasta programação gratuita, com mostras competitivas, debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional, atividades de cunho ambiental e atrações culturais. Toda a programação é gratuita.