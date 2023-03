Simaria se pronuncia sobre soco em Porchat: 'Foi uma brincadeira'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simaria se pronunciou, nesta quarta-feira (15), após ter causado polêmica por sua participação no programa "Que História é Essa, Porchat?". Na atração exibida pelo canal pago GNT, a artista de sertanejo narrou um ocorrido em sua vida, e acabou dando um soco no estômago do apresentador. Nas redes sociais, o gesto foi criticado.

"Foi uma brincadeira. A gente já tinha combinado. Ele amou essa história e falou: 'Tem que ser essa história. Eu posso fazer o que ele fez comigo contigo?'. E ele disse: 'Claro!'. Então eu fiz exatamente o que ele disse! Ele liberou, então eu disse: 'Então, bora fazer porque eu sou verdadeira, eu sou intensa e fui contando somente a verdade do que aconteceu comigo!'", começou ela, em entrevista à Quem.

"Ele disse: 'Fica melhor se a gente fizer do jeito que aconteceu'. Eu falei: 'Então, pronto! Eu vou usar você!'. E o Porchat disse: 'Tá tudo bem! (risos)'", completou Simaria, afirmando que não está a par da repercussão nas redes sociais.

Segundo ela, conforme relatado à Quem, a única opinião que a importa é "a das pessoas que eu sei que me amam muito". "Especialmente quando você entende quem você é de verdade, você não está nem aí para o que os outros estão falando. Isso não me afeta", finalizou.

Procurada, Simaria não conversou com a reportagem. A assessoria confirmou que foi algo previamente combinado no camarim, antes do programa, em que Porchat queria que ela contasse essa história. "Tudo estava combinado entre Fábio e Simaria", reforçou a assessoria.