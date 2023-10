Simone Mendes se apresenta em Goiânia, nesta sexta-feira

A cantora Simone Mendes, ex -dupla de Simaria, fará um show gratuito em Goiânia. O evento, que acontece nesta sexta-feira (27),faz parte da comemoração ao Dia do Servidor Público e os 90 anos da capital. No mesmo dia, a dupla Guilherme & Santiago também está prevista na programação musical, porém, a apresentação será feita no bairro Jardim Novo Mundo, esquina das avenidas New York com a San Martin.

O evento, que conta com a aparição da cantora, é patrocinado pelo Governo de Goiás em parceria com o Sesc e acontece a partir das 19 horas, na Praça Cívica, Setor Central. Além do show, serão feitas diversas surpresas e outras apresentações especiais, como a da dupla Maria Eugênia e Pádua, e dos alunos de canto do Colégio e Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec).

Antes das apresentações serem realizadas, o governo do estado irá aproveitar o momento para inaugurar a Unidade Descentralizada de Ensino Profissional e Inovação (Udepi) de Economia Criativa do Cotec de Goiânia.