Siron Franco realiza exposição em São Paulo

Um recorte de pouco mais de duas décadas na produção do artista plástico Siron Franco vai ser um dos destaques na tradicional feira SP-Arte com a exposição individual Ontem, Hoje, Agora, com abertura nesta quarta-feira (24) na Arca, na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP). Com curadoria do pesquisador Victor Gorgulho, serão apresentadas 31 obras realizadas entre o início dos anos 2000 até 2022, quando o goiano completou 75 anos. O festival segue até domingo (28), com visitação das 12 às 20 horas, e no encerramento, das 11 às 19 horas.

“A mostra é uma oportunidade importante para quem não conhece o meu trabalho ter uma noção da diversidade das minhas obras entre realismo, figuração e abstração. Fiz muita coisa ao longo de 64 anos de carreira e esse retrato escolhido pelo curador engloba bem a minha história. A montagem está muito bonita”, comenta Siron Franco, que está em São Paulo acompanhado a feira de arte. A exposição reúne 28 pinturas (óleo sobre tela) e três esculturas, duas feitas de granito e uma de plástico com teclados de computador.

Ontem, Hoje, Agora faz um compilado da trajetória de Siron Franco. Em cartaz, por exemplo, telas da série O que Vi na Internet, criada no início dos anos 2000 em desdobramento da fase O que Vi pela TV, uma das mais elogiadas do acervo do artista, pintada na década de 1990 e que faz parte da coleção do Masp. “Estava em Berlim, na Alemanha, na época, assistindo ao noticiário e quando cheguei no Brasil comentei com um amigo tudo que tinha visto nos canais e de imediato surgiu o nome que não é necessariamente o que passou na telinha. A minha pintura é a minha experiência de vida”, ressalta.

O curador fez um recorte também da produção atual de Siron Franco, como parte da série inédita Humanos, que mostra elementos de cavernas de cinco continentes e conta com 20 obras. Os trabalhos, de 2 metros de comprimento cada, foram concluídos em 2021 e têm previsão de estreia no Brasil em 2023. Foram escolhidas seis pinturas e uma escultura finalizada há pouco mais de três meses. “A minha ideia era guardar tudo para mostrar junto, mas ficou contextualizada com a proposta de temporalidade que a exposição tem”, destaca.

Outro destaque da mostra são telas criadas para criticar o negacionismo de pessoas avessas à vacinação da Covid-19, caso do quadro Dança das Vacinas. O período foi bastante produtivo para o artista que criou uma gigante instalação batizada de Renascimento, que é composta por 365 manequins (em referência aos dias do ano) de vários tamanhos suspensos por cabos de aço, que os fazem flutuar. O trabalho foi apresentado pela primeira vez em dezembro de 2022 em São Paulo, no espaço Casa das Rosas. “Sempre registro o hoje”, diz.

Siron Franco é um dos artistas mais premiados do Brasil, com uma produção reconhecida desde a década de 1970. Ao longo de sua carreira, participou de exposições em importantes museus nacionais e internacionais como Masp, MAM-RJ, MAM-SP, Pinacoteca de São Paulo, The Bronx Museum of the Arts nos EUA e Nagoya City Art Museum no Japão. Participou também da 2ª Bienal de Havana, de diversas edições do Panorama da Arte Brasileira do MAM-SP e da Bienal Internacional de São Paulo, sendo premiado na 13ª edição.