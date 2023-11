‘Som Brasil’ reúne Chitãozinho e Xororó e Milton Nascimento

O "Som Brasil" promove um encontro há muito esperado pela dupla Chitãozinho e Xororó e Milton Nascimento. Aos 50 anos de carreira de CHeX e aos 60 de Milton Nascimento, revelam o lançamento de um projeto juntos: o EP "Outros Cantos". O álbum foi gravado remotamente durante a pandemia, com cada artista em sua casa, e essa é a primeira vez que se reúnem pós-produção para falarem sobre o assunto. A conversa vai ao ar nesta quarta-feira (15), após Todas as Flores.

Nas sete faixas que compõem o álbum, a dupla canta sucessos do cantor mineiro e vice-versa. Será possível, então, ouvir Milton cantando sertanejo: umas das músicas mais famosas da dupla, "Evidências"; e uma de suas músicas mais populares, "Cio da Terra".

“Quando ouvi Evidências na voz do Milton o meu queixo caiu, acho que a roupagem da música caiu perfeitamente para a voz dele”, comemora Xororó. As versões são apresentadas com exclusividade no "Som Brasil" antes de estarem disponíveis nas plataformas de áudio.

O programa, produzido pela mesma equipe do "Conversa com Bial", contempla os musicais inéditos e uma entrevista conduzida por Pedro Bial. Junto com Augusto Nascimento, filho de Milton, eles compartilham histórias nunca contadas, tanto pessoais quanto das carreiras, que passeia por diversos momentos em que os três dividiram os palcos ou a tela da TV. Exploram também as influências musicais que um exerce sobre o outro, o surgimento da ideia de "Encantos", e o convite a Milton.

A dupla não esconde ter o ex-integrante do Clube da Esquina como ídolo, e a alegria em realizar um projeto com ele: “Ele é uma entidade, é a história da música brasileira, e a gente teve esse privilégio de conhecê-lo mais de perto”, destaca Xororó.

“Quando ele começa a cantar a gente fica prestando atenção, é muito especial”, acrescenta Chitãozinho. Milton também mostra sua admiração por eles: “Não é apenas sobre soltar voz, mas sobre o coração. São muito Brasil”.

Os convidados trazem também suas abordagens acerca do sertão, tema em que eles se interseccionam. CHeX lembra trabalhos de Milton que têm essa referência. “Quando a gente ouve "Morro Velho", temos a certeza de que o Milton realmente tem o sertão em si”, comenta Xororó.

Para Chitãozinho, é justamente "Cio da Terra" que carrega esse significado: “Senti que Milton é sertanejo com essa música. É um sentimento de sertanejo de verdade”.

Outras canções presentes em "Outros Cantos", apresentadas no programa, são "Bailes da Vida" e "Seu Bento e Dona Linda".

O conceito da abertura do especial explora a memória afetiva brasileira, preenchendo a tela com fotos antigas dos cantores e elementos da natureza, como o céu e a terra, que levam a um mergulho no Brasil profundo.

O "Som Brasil" com Chitãozinho e Xororó e Milton Nascimento tem apresentação de Pedro Bial, direção artística de Monica Almeida, direção geral de Gian Carlo Bellotti, direção de Dudu Levy, redação de Micheline Alves e Paulo Mario Martins, e produção de Anelise Franco. A direção de gênero é de Mariano Boni.