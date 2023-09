Sorocaba compra motorhome avaliado em R$ 2,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sorocaba, da dupla com Fernando, e a mulher adquiriram um motorhome avaliado em R$ 2,5 milhões. O casal comprou o automóvel para facilitar a vida na estrada, com a agenda de shows da dupla.

"Desde que a gente se conheceu, tínhamos esse sonho de ter a casa sob rodas no nosso DNA. Já vinha lá de trás. A Biah, pelo fato de ser filha de caminhoneiro, viveu por muito tempo na estrada", disse ele.

Mas o veículo não vai ser destinado apenas para trabalho. Os dois também pretendem viajar pela América do Sul e conhecer o deserto do Atacama e Ushuaia, na Argentina.

"Pontos em que a gente, com certeza, não conseguiria ficar em hotel, não conseguiria ficar em nenhum tipo de acomodação melhor do que integrado mesmo à natureza, integrado à paisagem. Só o motorhome proporciona isso tudo", afirmou Sorocaba em entrevista ao g1.

O motorhome, avaliado em R$ 2,5 milhões, acomoda nove pessoas e tem uma suíte e um quarto com duas beliches, além de uma sala com lareira, cozinha e banheiro para convidados. Quando não estiverem dentro do veículo, o casal pode aproveitar o ambiente externo, que tem cozinha e toldo.