SPC retorna a Goiânia com a turnê "SPC Acústico 2 – O Último Encontro"

O grupo Só Pra Contrariar, chega a Goiânia, com a turnê "SPC Acústico 2 – O Último Encontro". O show será neste sábado (22), a partir das 22 horas, no Estacionamento do Shopping Passeio das Águas.

Com mais de três décadas de carreira, os músicos se consolidaram como um dos maiores nomes do pagode, influenciando gerações de artistas e fãs. A apresentação será com a formação original e marca a despedida oficial de Alexandre Pires, que por mais de dez anos foi a principal voz do conjunto mineiro.

“Vai ser um show cheio repleto de energia, nostalgia e muita emoção. Vamos relembrar os grandes sucessos, aquelas canções que marcaram época e tocaram o coração de tantas pessoas”, avisa Alexandre Pires.

Os ingressos estão à venda de forma digital pelo site Bilheteria Digital e custam a partir de R$ 100 (meia-entrada).