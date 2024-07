Sucesso no ‘A Praça é Nossa’, Saulo Laranjeira se apresenta em Goiânia

O ator, cantor, apresentador e humorista Saulo Laranjeira desembarca em Goiânia nesta quinta-feira (18) com o espetáculo "A Arte do Humor de Saulo Laranjeira". A apresentação única será realizada às 20 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido, localizado na Avenida Contorno, no Setor Central da capital, com produção local da Cia de Teatro Carlos Moreira.

A noite será recheada de diversão com personagens consagrados como o maestro Sabiá, o caipira Geraldinho, a benzedeira Véia Messina e Kelé Metaleiro. O grande destaque fica por conta do famoso o deputado “João Plenário”, o político mais cativante da televisão brasileira, líder de audiência no programa 'A Praça é Nossa', do SBT, há mais de 20 anos.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo WhatsApp (62) 99142-6714, com a produtora Percia Ribeiro. Os preços variam entre R$ 40 (meia-entrada) e R$120 (inteira), de acordo com a área escolhida.

Mostra de Férias

A apresentação marca a abertura da 4ª Mostra de Férias da Cia de Teatro Carlos Moreira, que acontecerá de 18 a 21 de julho com bate-papo, oficinas e espetáculos infantis e de comédia gratuitamente.

Os ingressos para as de mais atrações devem ser reservados com antecedência pelo WhatsApp (62) 99411-2195.