Suposta Madeleine McCann vendia conteúdos eróticos na internet, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polonesa Julia Faustyna, que afirma ser Madeleine McCann, voltou a ser assunto do noticiário internacional. A jovem de 21 anos teve contas em sites de pornografia e vendia suas fotos e vídeos em poses quentes através do Twitter, além de ter um perfil no PornHub, um dos portais mais conhecidos do ramo. As informações são do jornal espanhol El Mundo.

Julia também teria sido camgirl, termo que indica mulheres que fazem performances eróticas ao vivo por vídeo. Ainda de acordo com o El Mundo, a polonesa tinha contas em sites como Manyvids, Modelhub e IwantClips.

Contatada pelo periódico espanhol, Julia não negou a existência dos seus conteúdos eróticos. "Tenho um passado no pornô, mas não sou atriz. O que eu fiz não muda nada", afirmou ela. Após o contato, todos os perfis em sites de conteúdo adulto desapareceram.

Julia Faustyna ganhou notoriedade após afirmar ser Madeleine McCann em um perfil no Instagram, a fim de chamar a atenção dos pais da garota e das autoridades. Em @iammadeleinemccann, a jovem publicou diversas imagens a comparando com Madeleine, que desapareceu em Algarve, Portugal, no ano de 2007.

Na semana passada, a polícia polonesa afirmou que Julia não é Madeleine, e que teria coletado diversas provas que derrubam a teoria.