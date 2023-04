Susana Vieira será dona do bar em 'Terra e Paixão'

Em "Terra e Paixão", a próxima novela das nove da Globo, com estreia prevista para maio, há o núcleo do bar de Cândida (Susana Vieira), ambiente dançante da cidade de Nova Primavera. Ponto de encontro dos moradores ao som de shows sertanejos e palco de grandes segredos da trama, o local pertence a Cândida, mas é administrado por Luana (Valéria Barcellos). Cândida é conhecedora dos segredos e mistérios dos moradores, acompanha a vida do maior produtor rural da região, Antônio La Selva (Tony Ramos) há anos e ama Caio (Cauã Reymond), porque era ligada a sua falecida mãe, Agatha. Ela tem em mãos informações sobre o passado de Irene (Gloria Pires) e também a verdade sobre a mãe do primogênito de Antônio.

Cândida é áspera, mas ao mesmo tempo generosa. Ajuda Aline (Barbara Reis) e o filho da jovem a se salvarem de ser mortos por capangas. “A Cândida é bem diferente de tudo o que eu já fiz até hoje. Ela é muito misteriosa nas suas falas, tem segredos sobre todo mundo. Ela nasceu e cresceu na cidade de Nova Primavera, se dá e já se deu com todo mundo, até com quem já morreu. Ela cuida do Caio como se ele fosse um filho, um neto, ele vai se aconselhar sempre com ela. É uma personagem profunda, bonita e dramática”, destaca Susana, que vai aparecer em cena com os cabelos grisalhos pela primeira vez.

Luana, a gerente do bar, é uma funcionária fiel que sonha em ser proprietária do estabelecimento. Pessoa íntegra, ela vive um amor secreto na trama. E, claro, não perde a chance de fazer fofoca sobre os clientes. “Defino a Luana como resistência e esperança. Ela resistiu a tudo na vida e tem esperança de que as coisas vão melhorar. Para compor a personagem, me inspirei em todas as pessoas trans que já passaram pela minha vida e na minha própria existência. Muito da vivência da Luana se mistura com a minha, embora tenhamos trilhado caminhos diferentes. Nos cruzamos quando percebemos que somos vítimas do preconceito que nos ronda todos os dias”, revela Valéria.

Em sua primeira experiência em novelas, a atriz destaca o convívio com o elenco. “Tem outras pessoas do núcleo que estão fazendo novela pela primeira vez; então, estamos com sede de trabalhar, de aprender, e temos esse olimpo de atores, a Susana (Vieira), o Tony (Ramos), a Gloria (Pires), o Cauã (Reymond), a Tata (Werneck)... são pessoas que nos apoiam totalmente, está sendo muito incrível, são pessoas que sempre sonhei estar perto”, conta.

Diversão

Entre as mulheres que circulam pelo local oferecendo atenção aos clientes, os garçons e o cozinheiro do restaurante há um clima de diversão, mas muita intriga e disputa por atenção. Fernando Galego (Ignacio Luz), conhecido como Nando, é um cantor sertanejo que trabalha no local, mas também faz as vezes de garçom. Seu sonho é se tornar um cantor famoso.

Kelvin Santana (Diego Martins) é um garçom simpático e bem-humorado. Tem falas maldosas, faz piadas, mas é um amigo real de Cândida e de Caio. Graciara (Natália Dal Molin) é uma moça amarga que serve as mesas do bar e não espera muito da vida. Ina Miranda (Mericia Cassiano), trabalha no bar, mas acha que é só o começo para uma carreira triunfal; e Flor Da Conceição (Leticia Laranja) é uma mulher sexy, que se mudou para a região com o objetivo de ganhar dinheiro. É mãe de Rosa (Maria Carolina Basilio) e apaixonada por Caio.



José Castilho (Marcio Tadeu), conhecido como Zezinho, é o cozinheiro do bar. Faz bico na pousada de Andrade (Ângelo Antônio) e em festas chiques também. No final das contas, todos dão satisfação para Cândida, que está sempre atenta aos acontecimentos diários do local e guarda seus segredos como trunfo, para desespero dos funcionários curiosos.