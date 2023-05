Susana Werner reata casamento com Julio Cesar dois dias após anúncio de término

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apenas dois dias após anunciar que havia terminado o casamento de 21 anos com o ex-goleiro Julio Cesar, 43, a atriz e ex-modelo Susana Werner, 45, disse que ambos estão juntos novamente. Segundo ela, os dois se precipitaram.

"Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para a nossa reflexão", escreveu ela numa postagem que dizia: "Insistir no amor sempre será a resposta certa".

"Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", emendou.

No último domingo (21), Susana publicou uma imagem de Julio e seus filhos e contou que estava se separando.

"É com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo", iniciou. "Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível", concluiu.

Essa não foi a primeira vez que Susana se precipitou numa postagem no Instagram. No final de janeiro de 2018, após Julio, que morava em Portugal com a família, ser anunciado no time do Flamengo, Susana mostrou descontentamento com a decisão dele, que havia assinado um contrato de três meses e receberia um salário simbólico.

"Claro que a gente se ama, estava tudo maravilhoso. No sábado, a gente estava jogando boliche. No domingo, fui chamada para receber essa notícia. Maravilhosa. E qual era a notícia? Vou ali ser feliz e já volto." Pouco depois, Werner apagou os vídeos.