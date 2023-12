'Tá Escrito', com Larissa Manoela, e 'Quem Fizer Ganha', chegam ao cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (14), oito filmes chegam às salas de cinema de São Paulo. Um deles é o lançamento nacional "Tá Escrito", protagonizado por Larissa Manoela, uma jovem que passa a escrever previsões de astrologia em um livro capaz de realizar tudo que fosse escrito nele.

Outro longa que estreia nesta semana é "Quem Fizer Ganha", em que o ator Michael Fassbender dá vida ao técnico de futebol Thomas Rogen. O treinador é contratado pela seleção da Samoa Americana, que anos antes levou a maior goleada da história das eliminatórias para a Copa do Mundo: 31x0 para a Austrália. É baseado em uma história real.

Confira a lista completa de filmes que chegam a São Paulo nesta quinta.

*

UMA CARTA PARA PAPAI NOEL

As crianças de uma casa de acolhimento não ganham presentes de Natal. Jonas, um desses meninos, escreve uma carta ao Papai Noel contando esse fato. Então o bom velhinho, compadecido com a situação, se disfarça e vai ao abrigo investigar o que está acontecendo.

Brasil, 2023.

Dir.: Gustavo Spolidoro.

Com: Totia Meirelles, José Rubens Chachá e Polly Marinho.

Livre

GODZILLA MINUS ONE

Em um Japão devastado após a Segunda Guerra Mundial, a situação chega a um nível ainda mais crítico quando uma gigantesca e misteriosa criatura surge do mar para assolar o país.

Japão, 2023.

Dir.: Takashi Yamazaki.

Com: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe e Yûki Yamada.

12 anos

A LINHA

O longa conta a história de Margaret que, durante uma discussão acalorada, acaba atacando violentamente sua mãe. A confusão resulta em uma ordem de restrição de três meses contra ela, forçando-a a manter uma distância de 100 metros da mãe. A trama acompanha a tentativa de Margaret de se reaproximar da família.

França, Suiça, 2022.

Dir.: Ursula Meier.

Com: Valeria Bruni Tedeschi, Stéphanie Blanchoud, Elli Spagnolo.

14 anos

A MALDIÇÃO DO QUEEN MARY

O icônico navio Queen Mary foi frequentado por gerações de ricos e famosos, mas seu legado notável esconde segredos violentos. O longa conta a história da viagem de uma família que se hospeda na embarcação e no mesmo período em que uma série de eventos aterrorizantes começam a acontecer.

EUA, 2022.

Dir.: Gary Shore.

Com: Alice Eve, Joel Fry e Nell Hudson.

16 anos

QUEM FIZER GANHA

Estrelada por Michael Fassbender, a comédia dramática conta a história do time de futebol da Samoa Americana que, durante a Copa do Mundo de 2002, sofreu uma derrota histórica para a Austrália -com um placar de 31 a 0. Anos depois, em 2014, um rebelde e azarado treinador é contratado para ajudar o time a virar o jogo.

EUA, 2023.

Dir.: Taika Waititi.

Com: Michael Fassbender, Oscar Kightley e Kaimana.

12 anos

A SOCIEDADE DA NEVE

Em 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar um time de rúgbi ao Chile, sofre um acidente catastrófico nos Andes. Apenas 29 dos 45 passageiros sobrevivem à queda. Presos em um dos ambientes mais inacessíveis e hostis do planeta, eles recorrem a medidas extremas para continuar vivos.

Espanha, Uruguai, Chile, 2023.

Dir.: J.A. Bayona.

Com: Enzo Vogrincic, Simon Hempe e Esteban Bigliardi.

16 anos

TÁ ESCRITO

Vivida por Larissa Manoela, a jovem Alice é uma leonina insegura que acha que os astros erraram com ela. Um dia ela recebe um livro em branco, que promete realizar todas as previsões astrológicas que forem escritas nele. Com esse poder e influência, ela se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.

Brasil, 2023.

Dir.: Matheus Souza.

Com: Larissa Manoela, André Luiz Frambach e Caroline Dallarosa.

12 anos

A VIAGEM ENCANTADA

Na véspera de Natal, Marie faz um pedido para voltar a ser criança. Por um milagre, seu desejo se torna real, e agora todos os seus brinquedos de infância ganham vida. Nesta aventura, ela e seus brinquedos vão viajar para o mundo mágico das flores com a missão de salvá-lo das mãos dos homens-ratos.

Hungria, Rússia, 2022.

Dir.: Viktor Glukhushin.

Livre