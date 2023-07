Túmulo de Clara Nunes tem argolas de bronze furtadas no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O túmulo da cantora Clara Nunes (1942-1983) foi vandalizado e teve as argolas de bronze, que ficam nas laterais do jazigo, furtados no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Rio de Janeiro. A informação foi denunciada por fãs, nas redes sociais, e confirmada pelo UOL com a administração do local.

Um funcionário do cemitério ouvido pela reportagem disse que as argolas foram furtadas, mas que a unidade não vai fornecer outras informações sobre o ocorrido. Quando questionado sobre o esquema de segurança, ele disse apenas que o serviço é realizado por profissionais particulares.

Outras célebres figuras brasileiras estão enterradas no cemitério, como Cazuza, Tom Jobim, Santos Dumont, Machado de Assis, José de Alencar, Cândido Portinari, Carmen Miranda, Vinícius de Moraes e Chacrinha.

Fãs de Clara Nunes usaram as redes sociais para denunciar o furto. Vailton Rocha, que é de Juiz de Fora (MG), foi o primeiro a compartilhar um relato sobre a ausência das argolas de bronze

"A primeira foto eu tirei no domingo, dia 9 de julho, e a segunda durante a pandemia. Realmente furtaram as argolas do túmulo. Isso é um absurdo", publicou Vailton, nas redes sociais.

Uma outra fã publicou fotos do local e confirmou: "Roubaram as alças de bronze do túmulo de Clara Nunes", escreveu Sandra Gomes, em uma página de fãs da artista no Facebook.

Outros admiradores da artista lamentaram o episódio. "Realmente é um absurdo e falta de respeito", comentou um. "Que absurdo. Nem os mortos se livram dos ladrões", publicou outro.