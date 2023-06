Taylor Swift anuncia datas de shows no Brasil; ingressos chegam a R$ 1050

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift anunciou as datas da The Eras Tour no Brasil. Os shows acontecem em 18 de novembro, no Engenhão, no Rio de Janeiro, e em 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda começa na terça-feira (6), apenas para os fãs que compraram ingressos para os shows que aconteceriam em 2020.

A pré-venda para clientes C6 Bank começa dia 9 e a venda geral tem início no dia 12.

Em São Paulo, os valores dos ingressos variam de R$ 190 (meia cadeira superior norte B) e R$ 1050 (inteira pista premium).

Já no Rio, os valores dos ingressos variam de R$ 240 (meia cadeira superior leste) e R$ 950 (inteira pista premium).

A cantora Sabrina Carpenter, que se apresentou no Mita, será a responsável pela abertura dos shows de Taylor.

É a primeira vez que a cantora vem ao Brasil desde 2012, quando realizou um show privado no Rio de Janeiro para divulgar o álbum Red.

SERVIÇO

São Paulo

Data: Sábado e domingo, 25 e 26 de novembro de 2023

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo - SP

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R$ 190 (ver tabela completa)

Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

A bilheteria oficial será no Allianz Parque, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Parque da Água Branca - São Paulo/SP - Bilheteria do portão B. Horário de funcionamento: das 10h às 18h, ou enquanto durarem os estoques - nos dias indicados para venda.

LOCAIS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.taylorswifttheerastour.com.br

Rio de Janeiro

Data: Sábado, 18 de novembro de 2023

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão - Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R$ 240 (ver tabela completa)

Classificação etária: A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

A bilheteria oficial será no Estádio Nilton Santos - Engenhão localizado na Rua Arquias Cordeiro, S/N - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ - Bilheteria Sul. Horário de funcionamento: das 10h às 18h - nos dias indicados para venda.

LOCAIS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.taylorswifttheerastour.com.br