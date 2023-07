Taylor Swift lança regravação de álbum 'Speak Now' com nova versão para músicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Taylor Swift começaram a sexta-feira (7) com novas músicas para poderem escutar. Na verdade, as canções eles já conhecem, mas elas passaram por pequenas mudanças. A cantora regravou o álbum "Speak Now", originalmente de 2010.

A modificação das músicas faz parte do projeto Taylor's Version (Versão da Taylor), uma forma de adquirir direitos sobre seu trabalho, em uma disputa com a antiga gravadora e o empresário Scooter Braun. Este é o terceiro relançamento. Em 2021, ela relançou "Red" (2012) e "Fearless" (2008).

A briga da artista com o empresário sobre os direitos das músicas teve início em 2019, quando ele comprou a Big Machine Record, gravadora da cantora desde 2005, e adquiriu os álbuns dela desde então. Na época, Taylor disse que soube do acordo pela imprensa e não teve a chance de adquirir seus próprios direitos. O dono das gravações originais pode decidir como se reproduzem e vendem as canções.

Para adquirir os direitos sobre seu catálogo, a cantora decidiu regravar todos os seus álbuns e relançá-los sob "versão da Taylor" para mostrar que os discos pertencem mesmo a ela.

Em uma postagem para anunciar o lançamento, ela diz que revisitar as memórias de quando tinha 18 a 20 anos a encheram de nostalgia. "É um álbum que escrevi sozinha sobre os caprichos, fantasias, mágoas, dramas e tragédias que vivi quando jovem. Tive que ser implacável com minhas escolhas e deixei para trás algumas canções das quais ainda tenho muito orgulho. Obrigado um milhão de vezes."