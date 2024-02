Teatro de Bonecos se apresenta em Aparecida de Goiânia, nesta terça-feira (27)

O projeto Teatro de Bonecos no Espaço Escolar finaliza sua turnê de apresentações nesta terça-feira (27), em Aparecida de Goiânia. A iniciativa percorreu durante todo o mês de fevereiro nove escolas públicas de educação infantil de nove cidades de Goiás, levando duas apresentações por dia para as crianças. O objetivo é estimular o gosto e o envolvimento do público com atividades artísticas. A entrada é gratuita.

O espetáculo de hoje será na Escola Municipal Nova Olinda, no bairro Nova Olinda, em duas sessões, às 10 e às 14 horas.

O show "De Onde Vem a Vida" é realizado pelos atores Gustavo Raphael Santana e Sammylly Xavier Gomes da Cruz, que dão vida a cinco bonecos e ensinam de uma forma lúdica as crianças a lidarem com o lixo e preservar o meio ambiente.