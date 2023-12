Teatro Goiânia recebe último stand up de Nilton Pinto e Tom Carvalho neste fim de semana

Nilton Pinto e Tom Carvalho retornam ao Teatro Goiânia para encerrar a turnê de despedida com o espetáculo “30 anos de humor”. A dupla, conhecida e admirada pelos goianos, sobe ao palco neste sábado (16), em duas sessões, às 19h e às 21h, e se despedem de fato no domingo (17), às 18h.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$70, pelo site ingressosa.com. A apresentação derradeira da dupla resgata personagens consagrados, conta novos causos e traz um repertório de piadas sobre o cotidiano e o interior.

Escrito e interpretado pelos compadres, o stand up retrata de forma engraçada a vida do cidadão comum. Com 30 anos de carreira, os amigos realizam as últimas apresentações em Goiânia e pretendem se aposentar dos palcos definitivamente.



Nilton Pinto e Tom Carvalho tornaram-se famosos nacionalmente com a venda considerável de DVDs e CDs. Este ano viajaram pelo país e passaram pelas principais cidades de São Paulo (SP), Tocantins (TO) e Minas Gerais (MG) para finalizar a trajetória no humor. Agora, os comediantes voltam para Goiás, onde possuem inúmeros fãs.



Serviço: Nilton Pinto e Tom Carvalho em “30 anos de humor”

Local: Teatro Goiânia

Data: Sábado e Domingo (16 e 17/12)

Horário: Sessões no sábado às 19h e 21h e no domingo às 18h

Ingresso: ingressosa.com