Teatro Goiânia recebe a 2ª edição do stand up de Paul Cabannes neste domingo

O Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe neste domingo (03), às 19h, a 2ª edição do stand up Parisileiro, com o humorista francês Paul Cabannes. Os ingressos podem ser adquiridos no site Ingresso Digital, com valores a partir de R$45.



O espetáculo leva ao palco histórias e percepções divertidas que o comediante adquiriu vivendo no Brasil. Consciente da realidade e comportamentos da população de ambos os países, o humorista traz esse conteúdo com muitas comparações e repleto de ironia. Suas piadas exploram as divergências culturais e abraçam a cultura regional.



Famoso nas redes sociais, Cabannes deixou a França após se apaixonar pelo jeitinho do povo brasileiro. Casado com uma brasileira, tornou-se conhecido no humor devido ao modo de enxergar as tradições e costumes do país sul-americano.





Serviço: Stand up Parisileiro

Data: Domingo (03/12)

Horário: 19h

Local: Teatro Goiânia

Endereço: R. 23, 252 – Centro

Classificação indicativa: 14 anos

Ingresso: A partir de R$ 45

Vendas: www.ingressodigital.com