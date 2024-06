Teatro Goiânia recebe a comédia “Abismo de Rosas” neste final de semana

Na semana em que se comemora o Dia dos Namorados, não poderia faltar uma dica melhor. Estamos falando da comédia policial “Abismo de Rosas”, que chega ao palco do Teatro Goiânia neste fim de semana, trazendo no elenco as atrizes Vitória Strada e Isabel Fillardis, e o ator Emiliano d’Avila.



Drama, suspense e humor permeiam o espetáculo, que será encenado no sábado (15), às 21h, e no domingo, (16), às 19h, com ingressos que variam de R$ 19,50 a R$ 80,00, podendo ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital.



O texto que deu origem ao teatro é de Cláudio Simões, escrito estrategicamente para que três atores interpretam seis personagens centrais (três casais). O roteiro ainda trabalha com rápidas trocas de figurino e introduz temáticas universais nos diálogos do enredo.



A história da peça se passa durante o Dia dos Namorados, quando um homem e duas mulheres são atraídos, por alguém desconhecido, para uma chácara deserta. Horas depois, a imprensa anuncia a descoberta de um corpo crivado de balas encontrado no mesmo lugar onde estão os personagens. A vítima não consegue ser identificada e a trama tem um recorte temporal para dois meses antes do assassinato.



Nesse cenário, o público começa a acompanhar a vida particular e os romances vividos por cada protagonista. O retorno ao passado denuncia as relações inusitadas e obsessivas entre os três casais e traz um teor investigativo para o espetáculo. Além de permitir calcular quem foi o autor do crime, quais foram os motivos e o principal, quem morreu.





Serviço: Comédia Policial – Abismo de Rosas

Data: Sábado e domingo (15 e 16)

Horário: 21h e 19h

Local: Teatro Goiânia

Ingressos: A partir de R$ 19,50 até R$ 100,00

Vendas: bilheteriadigital.com