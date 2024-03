Teatro Goiânia recebe a Orquestra Filarmônica de Goiás nesta quinta-feira

A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) se apresenta no Teatro Goiânia nesta quinta-feira (28), às 20h. O concerto será conduzido pela maestrina paulista Ligia Amadio, que leva ao palco obras de Nepomuceno, Mozart e Scriabin. A entrada é gratuita, porém sujeita à lotação do espaço.



Parte da série “Relembre o Futuro”, a apresentação trabalha um repertório com composições eternizadas como: Scherzo para Orquestra (Nepomuceno); Sinfonia n° 9 (Mozart), e Sinfonia n° 2 (Scriabin). A regência é reconhecida internacionalmente pelas performances vibrantes e prêmios adquiridos pela sua titularidade.



Com experiência musical obtidas na Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Rússia e Israel, a maestrina Ligia Amadio já atuou como em quase 30 países. Entre os diversos prêmios e condecorações que recebeu, conta a mais alta comenda da diplomacia brasileira, no grau de Oficial, por serviços prestados não só ao Brasil, mas também em outros países.



Serviço: Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás

Data: Quinta-feira (28)

Local: Teatro Goiânia

Horário: 20h

Entrada gratuita