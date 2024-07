Teatro Goiânia recebe concerto em homenagem ao Batismo Cultural nesta sexta-feira (5)

Em comemoração aos 82 anos do Batismo Cultural em Goiânia, o Teatro Goiânia recebe, nesta sexta-feira (05), às 20 horas, um concerto em homenagem à data da Orquestra Sinfônica de Goiânia (Osgo).

A apresentação, que terá peças de compositores brasileiros com temática nacionalista, tem entrada é gratuita.



Sob regência da maestra titular Katarine Araújo e com objetivo de valorizar as composições do nosso país, o repertório abre com Hino Nacional, seguido de ritmos brasileiros. Em sequência, serão apresentadas músicas patrióticas de Manoel Amorim e Villa Lobos, como Rio Vermelho e Invocação em Defesa da Pátria.



O tributo dos músicos relembra a história do Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), que, em 1942, foi responsável por sediar as atividades do Batismo Cultural da capital, que foram realizadas de 1º a 11 de julho de 1942.

O evento movimentou o jovem município goiano, que recebeu governadores, intelectuais e ministros para os festejos. Goiânia é a única cidade do Brasil que tem esta denominação como a data de sua inauguração oficial.



Serviço

Concerto Batismo Cultural

Data: Sexta-feira (5)

Local: Teatro Goiânia, Centro

Horário: 20h

Entrada gratuita