Teatro Goiânia recebe o espetáculo ‘Branca de Neve e os Sete Anões’ neste domingo (15)

O Teatro Goiânia será palco neste domingo (15), às 17 horas, do espetáculo infantil "Branca de Neve e os Sete Anões". A montagem, produzida pela Pinheiro Produções Artísticas, foi aplaudida em Salvador e agora promete encantar o público goiano.

Os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 80 e estão à venda antecipadamente pelo telefone (62) 98472-8886.

Indicado para toda a família, a peça explora um reino encantado repleto de magia. Baseada no clássico dos irmãos Grimm, o espetáculo conta com figurino sofisticado, nove cenários tridimensionais e projeções audiovisuais. A protagonista será interpretada pela atriz Amanda Constantino, atual âncora do programa "No Balaio", da TV Anhanguera.

O espetáculo remonta o primeiro conto de fadas adaptado pela Disney. Branca de Neve é uma jovem princesa cuja beleza desperta a inveja de sua madrasta, a rainha. Branca de Neve foge do castelo e encontra abrigo na casa de sete anões. A rainha, disfarçada, engana Branca de Neve com uma maçã envenenada, colocando-a em um sono profundo. O feitiço é quebrado pelo beijo de um príncipe, e Branca de Neve desperta para viver feliz para sempre.

Serviço

Espetáculo "Branca de Neve e os Sete Anões"

Data: Domingo (15/09)

Local: Teatro Goiânia (R. 23 com A. Anhanguera, n° 252 - St. Central, Goiânia - GO) 74015-120

Horário: 17h

Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 80

Contato: (62) 98472-8886