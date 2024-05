Teatro gratuito ‘Os Super Cachorros’ é atração no Shopping Cerrado no sábado (18)

O grupo Ilumini Personagens Vivos levará a peça teatral “Os Super Cachorros” para o Shopping Cerrado, neste sábado (18). O espetáculo é voltado para toda a família e será apresentado a partir das 15h, no espaço Pequi, que fica no piso 1, próximo ao Vapt Vupt. A entrada é gratuita.



A apresentação teatral conta a história de um grupo de cachorros que se junta com a missão de preparar uma festa de aniversário. Com diversão, alegria e muita música, a peça propõe mostrar o poder da amizade e do companheirismo.



Após o término da apresentação, os personagens ainda farão uma sessão de fotos com o público. O teatro faz parte do projeto Sabadou da Diversão que, mensalmente, leva atrações infantis de forma gratuita para o Shopping Cerrado.



Serviço: Teatro infantil “Os Super Cachorros” com Ilumini Personagens Vivos

Data: sábado (18)

Horário: 15h

Local: Shopping Cerrado - Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia - GO (Espaço Pequi, piso 1, em frente ao Vapt Vupt)

Entrada gratuita