‘Teatro Mágico’ se apresenta em Goiânia

Criador do projeto musical O Teatro Mágico, Fernando Anitelli se apresenta no Teatro Goiânia nesta sexta-feira (11), às 20h. O espetáculo será realizado no formato voz e violão, de forma intimista e carregado de referências à trupe.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos online pelo site: ingressomagico.

O artista aposta no novo modelo para resgatar a essência e relembrar a trajetória da banda. Com repertório que inclui canções consagradas como O Anjo Mais Velho, Pena, Camarada d’Água e Nosso Pequeno Castelo, o protagonista ainda explora os caminhos que tornaram a equipe possível.

Cantor, compositor, ator e instrumentista, Anitelli é fundador da companhia e atualmente mantém-se engajado na turnê Luzente.