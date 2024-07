Teatro no Garden apresenta a peça gratuita ‘Fruta Mágica’ nesta terça-feira (9)

O Flamboyant Shopping mantém a tradição de oferecer uma programação especial de férias e totalmente aberta ao público e lança mais uma edição do Flamboyant Garden Festival. A estreia da programação está marcada para esta terça-feira (9), às 19h30, com o Teatro no Garden.

O espetáculo "Fruta Mágica", que traz mais uma aventura dos palhaços Juca Mole e Ana Banana, sob o comando da Cia teatral Zabriskie, promete divertir o público presente. A entrada é gratuita e tem classificação livre.

O evento segue até o dia 27 deste mês, no Garden do centro de compras, localizado na Avenida Dep. Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Sinopse

Na floresta Brejaúva, os animais têm uma importante missão: descobrir o nome da fruta que dá na única árvore que há. A sua semente é mágica e se semeada com amor pode salvar a vida daquele lugar. A plateia precisa ajudar Juca Mole e Ana Banana nas adivinhações e trava línguas, numa atmosfera de pura brincadeira.

Próximas atrações Flamboyant Garden Festival

11/07 – Cinema no Garden – Elementos

16/07 – Teatro no Garden – Segredos – Zabriskie

18/07 – Cinema no Garden – Encanto

21/07 – Música no Garden – Flávio Venturini no palco do Food Garden

21 a 27/07 – Food Garden, em nova área dentro do Garden Flamboyant (entrada de acesso em frente ao Valet)

Serviço:

Flamboyant Garden Festival – Teatro no Garden

Peça “Fruta Mágica”

Local: Garden Flamboyant, área externa do Flamboyant Shopping Center, próximo ao Polo Gastronômico

Data: 9 de julho, às 19h30

Classificação etária: livre

Entrada franca