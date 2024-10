Teatro Sesc Centro inicia outubro com espetáculos para toda a família

O mês de outubro chegou e junto com ele a programação mais especial de Goiânia. Para iniciar com muita alegria para a criançada, o Teatro Sesc Centro traz o espetáculo Amor i love You, que acontece nesta quinta-feira (3), às 20 horas, com o Grupo Zabriskie.

Na peça, a dupla Juca Mole e Ana Banana mistura receitas, simpatias e paixão de forma bem-humorada, lúdica e interativa na busca pela forma humana original, pela felicidade e pelo reencontro por meio do amor. Os ingressos estão disponíveis aqui.



Nesta sexta-feira (4), às 12 horas acontece o projeto Música na Varanda com a apresentação do cantor Genuínno & Banda, que tem um projeto de músicas autorais e um repertório recheado de poesias e letras que convidam o público a passear e refletir sobre a vida. A entrada é gratuita.



A programação do primeiro fim de semana do mês inclui o espetáculo “O Reino das caixas mágicas”, que será gratuito e acontece neste sábado (5), às 15 horas. De forma leve e divertida, ele aborda alguns valores humanos importantes para a formação dos futuros adultos, também lembrando os mais velhos sobre a importância das coisas simples da vida.



Já na próxima terça-feira (8), às 20 horas, o ator Vinicius Piedade apresenta o espetáculo “Hamlet Cancelado”, uma adaptação da maior obra teatral já escrita. Na quarta-feira (9), o ator apresenta a peça “Provavelmente Saramago”, também às 20 horas. Os ingressos custam a partir de R$11 e estão disponíveis no Sympla.



Confira a programação completa aqui:

Espetáculo: Amor I love you

Grupo: Zabriskie Teatro (GO)

Dia: 03/10/24

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Circo

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos aqui



Show: Genuínno & Banda convida DJ Aninha

Dia: 04/10/24

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Música

Classificação Indicativa: livre

Entrada gratuita



Espetáculo: “Hamlet Cancelado”

Artista: Vinicius Piedade (SP)

Dia: 08/10/24

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos aqui



Espetáculo: “Provavelmente Saramago”

Artista: Vinícius Piedade (SP)

Dia: 09/10/24

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos aqui



Show: Pedro Constantino

Dias: 09 e 18/10/24

Horário: 12h

Local: Varanda Sesc

Gênero: Música

Classificação Indicativa: livre

Entrada gratuita



Show: Capim Cheiroso

Artistas: Écio Duarte & Juraíldes da Cruz

Dias: 11/10/24

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Música

Classificação Indicativa: livre

Entrada gratuita com retirada de ingressos aqui



Espetáculo: O reino das caixas mágicas

Grupo: Cia Caminharte (GO)

Dias: 05 e 26/10/24

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação Indicativa: espetáculo para crianças

Ingressos aqui



Show: Henrique de Oliveira, voz e violão

Dias: 12 e 25/10/24

Horário: 12h

Local: Varanda Sesc

Gênero: Música

Classificação Indicativa: livre

Entrada gratuita



Show: Alex Viola - Sertão Moderno

Dias: 16 e 23/10/24

Horário: 12h

Local: Varanda Sesc

Gênero: Música

Classificação Indicativa: livre

Entrada gratuita



Espetáculo: Dangerosíssima Viagem

Grupo: Cia Corpo na Contramão (GO)

Dia: 19/10/24

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Circo

Classificação Indicativa: Espetáculo para crianças

Ingressos aqui



Espetáculo: Corderama

Grupo: Trupe Cirandeiros

Dia: 22/10/24

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação Indicativa: 10 anos

Ingressos aqui



Show: Sonora Brasil

Artistas: Chau do Pife & Andrea Lais

Dia: 28/10/2024

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Entrada gratuita



Show: Sonora Brasil

Artistas: Zeca da Rebeca & Melina Mulazani

Dia: 29/10/2024

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc

Gênero: Música

Entrada gratuita



Show: Sonora Brasil

Artistas: Fernando Cesar e Tiago Tunes

Dia: 29/10/2024

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Entrada gratuita



Show: Sonora Brasil

Artistas: Bado & Quilomboclada

Dia: 30/10/2024

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Entrada gratuita



Show: Sonora Brasil

Artistas: Charles André & Luciane Dom

Dia: 31/10/2024

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Entrada gratuita