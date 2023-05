Teatro Sesc Centro tem espetáculos e shows gratuitos em maio

Neste mês de maio, a programação do Teatro Sesc Centro está imperdível. E, conta com diversos espetáculos gratuitos e outros com valor acessível. Na agenda, atrações para diversas idades, tendo desde teatro para bebês até espetáculos de dança, shows, musicais e apresentação de circo. A retirada dos ingressos deve ser feita pelo Sympla.

O grupo Atêlie do Gesto é o encarregado de abrir as apresentações, com o espetáculo "Dança Boba", às 20 horas, nesta quinta e sexta-feira (4 e 5), no palco do teatro, que fica localizado na região central de Goiânia.

Os amantes de moda de viola terão a oportunidade de acompanhar o sertanejo raiz de Arthur Guiliane, às 12 horas na Varanda do Sesc Centro.

Próxima semana

O circuito retorna na próxima semana, com a apresentação do espetáculo de dança "Cru", na terça-feira (9) e na quarta-feira (10), sempre às 20 horas. A entrada é gratuita. Também na quarta-feira (10), às 18 horas e na sexta (19), às 12 horas, o público poderá apreciar shows da cantora Bebel Roriz.

Já na noite de quinta-feira (11), o espetáculo "Contos de Cativeiro", às 20 horas, promete trazer ensinamentos sobre equidade racial e respeito.

Na sexta-feira (12), às 12 horas, o público confere show de bossa nova, MPB e samba raiz, comandado por Dimitri Oliveira, na varanda mais charmosa de Goiânia, que também oferece um delicioso almoço.

Já a banda Supernova comemora seus 10 anos de carreira com o show também na sexta (12), às 20 horas. Já no sábado (13), às 15 horas, o grupo musical infantil Jujubas proporciona um espetáculo do cancioneiro popular, inspirado em brincadeiras de roda e aliado a tecnologia audiovisual.

PROGRAMAÇÃO FINAL DO MÊS

SHOW: UMA VOZ E VIOLÃO

Artista: Brunno Oliveira

Data:17/05 e 26/05

Horário: 17/05 às 18h e 26/05 às 12h

Local: Varanda Sesc

Entrada gratuita



ESPETÁCULO: TITIKSHA

Grupo: Nalini e Cia

Data: 17 e 18/05

Horário: 20h

Classificação: 10 Anos

Local: Teatro Sesc Centro

Entrada gratuita



ESPETÁCULO: O CONCERTO - PALHAÇARIA PARA BEBÊS

Grupo: Grupo de Teatro Celeiro das Antas

Data: 20/05

Horário: 11h

Gênero: Teatro para bebês

Classificação: indicado para crianças de 05 meses a 03 anos de idade

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 5,00; Conveniados R$ 7,00; Inteira R$ 20,00; Meia-entrada R$ 10,00



ESPETÁCULO: ERA UMA VEZ... CHAPEUZINHO VERMELHO

Grupo: Grupo de Teatro Celeiro das Antas

Data: 20/05

Horário: 15h

Gênero: Teatro infantil

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 5,00; Conveniados R$ 7,00; Inteira R$ 20,00; Meia-entrada R$ 10,00



ESPETÁCULO: SOBRE SI

Grupo: Lamira Artes Cênicas

Data: 25/05

Horário: 15h e 20h

Gênero: Dança

Classificação: Livre

Local: Teatro Sesc Centro

Entrada gratuita



ESPETÁCULO: CIRCO DOS BRINQUEDOS

Grupo: Cia os Kaco

Data: 27/05

Horário: 15h

Gênero: Circo

Classificação: Livre

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 5,00; Conveniados R$ 7,00; Inteira R$ 20,00; Meia-entrada R$ 10,00

SHOW: FERNANDINHO TRIO

Artista: Fernandinho Trio

Data: 31/05

Horário: 18h

Gênero: Música

Classificação: Livre

Local: Varanda Sesc Centro

Entrada gratuita

ESPETÁCULO: ENTRE CRAVOS E LÍRIOS

Grupo: BRA.S Coletivo de Artistas

Data: 31/05

Horário: 20h

Gênero: Teatro

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Sesc

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 10; Conveniados R$ 11; Inteira R$ 25; Meia-entrada R$ 12,50