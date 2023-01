Tela Quente exibe telefilmes brasileiros a partir desta segunda-feira, 23 de janeiro

A brasilidade é um dos pilares que pautam a atuação da Globo, seja na criação, produção e distribuição de conteúdo. Histórias vindas de cada região do País reforçam a capacidade de conversar com todo o Brasil, atingindo os mais diversos públicos e gostos. Essa brasilidade cria conexão e estreita a relação com as pessoas, além de valorizar a cultura nacional. A partir desta segunda (23), o Tela Quente está de volta e vai exibir em suas primeiras edições do ano telefilmes regionais, produzidos pela Globo Filmes, em parceria com emissoras afiliadas da TV Globo.

O filme que vai ao ar nesta segunda é Beleza da Noite, de 2022. A produção baiana, dirigida por Cecília Amado e Dayse Porto, com roteiro de Gildon Oliveira, é uma história de ficção que tem como protagonista uma família que vive no bairro da Liberdade, em Salvador. Michellini (Larissa Luz) trabalha como babá e decide dar de presente uma boneca para a filha de 7 anos, Suellen (Mayana Aleixo). Mas, para a decepção da mãe, a menina escolhe uma boneca branca em vez de uma de pele preta.

É aí que Michellini passa a se questionar sobre a beleza negra e a autoestima do povo preto. Numa conversa com duas amigas, ela é convencida a participar do Concurso da Beleza Negra do Ilê Aiyê e assim, quem sabe, mudar a impressão que Suellen tem sobre a beleza do povo preto. Uma história familiar, que mostra mulheres de gerações diferentes e que também revela as dificuldades financeiras que elas passam para criar seus filhos. Além disso, o telefilme fala sobre como se dá a construção da identidade negra.

No dia 30, será exibida uma produção do Distrito Federal. Em Fuga de Natal, de 2018, João Pedro (João Antônio é um pioneiro da construção da capital que se sente esquecido. Leon (Chico Sant’Anna) é um ator que vive recordando seus dias de glória no palco. Veteranos no Rancho dos Velhinhos, os dois disputam a atenção da recém-chegada Judite (Paula Passos), que está deprimida com o primeiro Natal longe da sua maior paixão – cantar no coral da igreja.

É aí que os dois rivais se unem para executar um improvável plano de fuga e tentar devolver a alegria a Judite. Juntos, os três cruzam o Distrito Federal para fazer as pazes com o passado e viver um Natal como nos velhos tempos. O filme de comédia e aventura popular, que reforça valores como a importância da amizade e da família, tem direção de Gui Campos e roteiro de Davi Mattos, Gui Campos e Santiago Dellape.

A partir de fevereiro, vrão ao ar os títulos Baião de Dois, do Ceará, Amor ao Quadrado, do Distrito Federal, Guerra da Tapioca, de Fortaleza, e A Presepada, de Recife. As histórias trazem fortes características regionais como sotaque, ambientação, expressões, comidas, vestimentas e músicas.

Dirigida por Allan Deberton e André Araújo, a comédia Baião de Dois se passa em uma praia do Ceará, onde os funcionários da barraca Baião de Dois se preparam para comemorar o Natal, cada um com seus respectivos planos para a data. Quando, por conta de uma crise, seu chefe decide abrir a barraca durante as festas de fim de ano, tudo o que os funcionários haviam planejado vai por água abaixo.

Já a comédia Amor do Quadrado mostra Oscar (César Troncoso), um Cupido que está prestes a se aposentar e se sente desmotivado com o amor. Quando ele é forçado a treinar um atrapalhado novato chamado Lúcio (Pablo Sanábio), que deve substituí-lo, sua vida é virada de cabeça para baixo.

Em Guerra da Tapioca, Solange (Samya De Lavor) está prestes a se casar com Manuel (Galba Nogueira), com quem está em um relacionamento há sete anos, quando ele a deixa para ficar com outra. Sem emprego e solitária, ela decide dar a volta por cima e abrir uma barraquinha de tapioca na mesma praça em que o casal costumava trabalhar juntos.

E em, A Presepada, depois de aplicar um golpe, o malandro Hiltinho não vê outra saída senão fugir. Na rodoviária, ele rouba uma mochila de um frei chamado Fernando, e utiliza seu bilhete indo parar em Belém de Nazaré. Assumindo a identidade do religioso assim que põe os pés na cidade, Hiltinho é recebido pelo padre da paróquia local, e logo descobre que ele é esperado como a grande atração da cantata tradicional de Natal. (Rede Globo