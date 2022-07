Temporada do Araguaia volta após dois anos; veja programação

Nesses mais de dois anos de pandemia de Covid-19, muitos eventos precisaram ser cancelados até que os períodos mais dramáticos da doença passassem. O ano de 2022 tem sido marcado pela retomada de muitos eventos que foram suspensos, como a Romaria de Trindade, a Procissão do Fogaréu e as Cavalhadas de Pirenópolis. Pois outra verdadeira instituição dos goianos, esta localizada na beira do nosso principal rio, também retornou neste mês de julho. “Já existem muitos acampamentos montados nas margens do rio”, informa a tenente Vanessa Furquim, do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Sim, trata-se da tradicional temporada do Araguaia, que em 2020 foi proibida e em 2021 foi realizada com muitas restrições, priorizando-se as atividades ligadas à pescaria. Mas neste mês o pessoal voltou com tudo para as praias ribeirinhas, sobretudo nas áreas que costumam ficar mais movimentadas. “Há mais acampamentos na Praia do Índio e na Praia do Cavalo 1, 2 e 3”, aponta a oficial do Corpo de Bombeiros, referindo-se a locais muito populares na região de Aruanã. “Mas temos outras regiões muito procuradas, como a do Tibúrcio e a da alta tensão, também em Aruanã”, complementa.

Há estimativas que preveem um fluxo de aproximadamente 600 mil turistas em toda a temporada do Araguaia deste ano, somando-se os principais pontos turísticos, como Aruanã, Luís Alves, Bandeirantes, Cocalinho, Itacaiú e Aragarças. Muitas prefeituras do Vale do Araguaia estão promovendo shows, alguns com atrações nacionais (ver quadro). O fluxo de pessoas deve aumentar na segunda quinzena deste mês. O Corpo de Bombeiros mobilizou mais de 250 homens e mulheres para essa temporada, com atenção especial para prevenir e atender casos de afogamento e acidentes com embarcações.

Já a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) voltou a implementar o Programa Juntos pelo Araguaia, que tem investido mais de R$ 40 milhões em ações de conscientização, prevenção de crimes ambientais e combate à pesca predatória e a queimadas no perímetro do Araguaia e seus afluentes. Equipes da secretaria estão visitando os acampamentos para dar orientações aos turistas e fiscalizando se as normas ambientais estão sendo cumpridas nesses locais. Um dos desafios é fazer com que os resíduos sólidos produzidos tenham destinação certa.

Não existe um levantamento sobre a quantidade de acampamentos ao longo do Araguaia, uma vez que não é exigida uma licença para a montagem dessas estruturas e não há um cadastro único desses espaços. Muitas pessoas preferem apenas passar o dia nos acampamentos, voltando para as cidades para se hospedarem em hotéis e casas de temporada. Com isso, há um trânsito intenso de embarcações nessa época. Como não há decretos restritivos em vigor, a preocupação com a Covid não está muito intensa. “Por serem ambientes abertos, os turistas estão mais confortáveis”, explica a tenente Vanessa.



Temporada com muitas opções

Prefeituras e até acampamentos apostam em atrações musicais para atrair turistas nesta retomada da temporada do Araguaia. Veja algumas das programações:



Aruanã – A cidade mais procurada durante a temporada do Araguaia preparou uma ampla programação de shows neste ano da retomada dos eventos maiores na beira do rio. Um grande palco foi montado na praça principal e os shows neste mês de julho foram batizados de Aruanã Mix. A maratona de apresentações começou desde o dia 8 deste mês e se estende até o dia 30. Na agenda, entre outros, shows de Vitor Fernandes (dia 15), Gian & Giovani (dia 22) e Liga Joe (Dia 30). Informações no site: aruana.go.gov.br.



Aragarças – A dupla Gian & Giovani também está na programação de shows desta outra cidade turística na beira do Araguaia. Os irmãos sertanejos cantam em Aragarças no dia 23. Antes deles, vão se apresentar por lá Davi Sacer, no dia 21 de julho, e Nana Gyn, no dia 22. A parte cultural da temporada da retomada na cidade será fechada com Mario & Thizil, no dia 24. Os shows são gratuitos. A prefeitura montou um espaço na praia onde estão barracas e locais para práticas de esporte na areia, com atividades também na água.



Bandeirantes – Distrito de Nova Crixás e ponto bastante frequentado no Araguaia, Bandeirantes montou uma programação musical para atrair ainda mais turistas nesta temporada. Os shows começaram já no primeiro dia de julho, mas nesta segunda quinzena do mês haverá mais apresentações. No dia 15, a atração será a banda Os Parazim. No dia 16, sobem ao palco a dupla Neto & Jr e Victor Alencar. Lucas Lucco se apresenta no dia 22, Dan Lellis no dia 23, Ronaldo & Weber no dia 29 e Rick & Rangel no dia 30.



Luís Alves – A programação de shows no porto do distrito de São Miguel do Araguaia, batizada de Carnaraguaia, estava toda estruturada para começar no dia 9 e seguir até 23 de julho, com apresentações de Thiago Brava, Cláudia Leitte e banda Araketu, entre outras atrações. Contudo, decisão da Justiça suspendeu os shows por conta do custo. “Recorremos ao STF e estamos aguardando a decisão”, disse a prefeita Azaíde Borges.



Acampamentos – Espaços muito procurados pelos turistas nesta época no Araguaia, os acampamentos montados em praias e ilhas já estão a todo vapor. Um dos mais tradicionais é o Rabo de Arraia, que já tem mais de 30 anos de história. Em 2022, houve a oferta de vários pacotes para este mês de julho. A estrutura do local é bem ampla, com direito até a suítes climatizadas. Shows, torneios e festas integram a programação de vários desses acampamentos, que podem ser encontrados por todo o rio, de Itacaiú a Luiz Alves.



Jangadão Ecológico – Quem gosta de um turismo radical, com um contato mais próximo com a natureza, pode optar, entre 14 e 20 de julho, por uma expedição pelos cânions do Rio Araguaia. Sim, o rio tem essas formações rochosas, com direito a algumas corredeiras. O turista pode fazer um percurso de 64 km, distribuído em 3 dias, em botes infláveis, visitando cachoeiras e descobrindo outras facetas do Araguaia. Também é possível fazer rafting no passeio. Mais informações no site trilhasdocerrado.com.br.