Tenda Natalina terá atrações infantis e apresentação teatral no domingo

Com o apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura, a Cia de Teatro Carlos Moreira promove neste domingo (17), a Tenda Cultural Natalina. A partir das 9 horas, o Papai Noel e outros personagens natalinos comandam as brincadeiras no espaço, que também contará com pintura facial. O ingresso é um quilo de alimento não perecível.

Às 10h30, a trupe do Teatro Carlos Moreira apresenta o espetáculo “Natal do Shrek”, com momento especial com os atores para fotos ao final. A produção conta uma história em que a princesa Fiona, o Burro Falante e Anna, Elsa e Olaf (de Frozen), além de outros príncipes e princesas, têm a missão de ensinar ao Ogro a verdadeira mensagem do espírito de Natal.

Com sete atores e figurinos compostos a partir da temática natalina, músicas e muita diversão, a peça promete encantar o público de todas as idades. “Venha se divertir e se emocionar com a gente. É um lindo espetáculo natalino com o Ogro mais simpático dos cinemas acompanhado de personagens bem conhecidos da telona”, convida a produtora da companhia, Pércia Ribeiro, lembrando que as vagas para o teatro são limitadas. “Melhor chegar cedo para garantir”, finalizou.

Serviço: Tenda Cultura Natalina

Data: 17 de dezembro, domingo

Local: Teatro Carlos Moreira (Rua 08 – Centro)

Horário: 9h às 10h30: Atrações com personagens natalinos, presença do Papai Noel, pintura no rosto e brincadeiras na tenda.

10h30: Apresentação teatral de Natal - "Natal do Shrek", com sessão de fotos ao final.

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível.

Vagas para apresentação teatral sujeitas à lotação