The Calling fará show em Goiânia, em maio de 2024

A banda americana The Calling irá se apresentar em Goiânia no próximo ano. A apresentação está marcada para o dia 3 de maio de 2024 no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os ingressos para o evento já estão à venda no site Alpha Tikets, a partir de R$ 80.

Formada em 1995, por Alex Band nos vocais, Billy Mohler no baixo, Aaron Kamin na guitarra e Nate Wood na bateria, o grupo está em turnê com "Camino Palmero – 20th Anniversary Tour", celebra duas décadas desde o lançamento do álbum de estreia.

Conhecidos pela canção de rock romântico "Wherever You Will Go", que completou 20 anos em 2021, a banda já vendoe mais de 5 milhões de cópias de discos por toto o mundo.