The Calling se apresenta pela 1ª vez em Goiânia

Em 2002, os espectadores vibravam com a trilha sonora das idas e vindas de Clara (Helena Ranaldi) e Edu (Fábio Assunção) na novela "Coração de Estudante", da Rede Globo. O tema do casal era a música Wherever You Will Go, da banda norte-americana The Calling, grande responsável pelo fenômeno que o grupo se tornou no Brasil desde então.

Agora, Goiânia entra na rota da turnê comemorativa de duas décadas de seu álbum de estreia, 'Camino Palmero - 20th Anniversary Tour'.

O show será nesta sexta-feira (3), a partir das 20 horas, no Paláco da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Os ingressos estão à venda pelo site www.alphatickets.com.br, a partir de R$ 90.

O disco foi lançado em 2001 e é responsável por outros hits da banda, como Adrienne e Could It Be Any Harder, além do single e maior sucesso entre os brasileiros, Wherever You Will Go.