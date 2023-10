The Fevers e Golden Boys apresentam o projeto ‘Jovens Tardes – A Festa da Jovem Guarda’, em Goiânia

Este sábado (14) vai ser agitado em Goiânia, em clima de nostalgia. Sobem ao palco duas das bandas brasileiras mais importantes dos anos 1960 e 1970. Juntos, celebram a jovem guarda, a MPB e o rock. The Fevers e Golden Boys se apresentam, a partir das 21 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás.

Ícones do gênero, The Fevers e Golden Boys estão na estrada com o projeto Jovens Tardes – A Festa da Jovem Guarda. Clássicos como "Mar de Rosas", "Vem Me Ajudar", "Agora Eu Sei", "Casaco Marrom", "Fumacê", "Pensando Nela" e "Erva Venenosa" estão confirmados no show da capital.

“Nosso show é muito animado, gostamos de trazer à tona coisas que fazíamos nos bailes naquela época de ouro...”, ressalta Liebert Ferreira (contrabaixo), fundador do The Fevers e único músico da formação original.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 80, no baladapp.com.br.