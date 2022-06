'The Voice Kids' inicia fase das batalhas neste domingo (5)

Os times do The Voice Kids (Globo/TV Anhanguera) estão formados, e, a partir deste domingo (5), os candidatos do reality musical encaram as Batalhas. A cada programa da nova fase, após as apresentações em trios, os técnicos terão a difícil missão de escolher uma voz de seus times para continuar na disputa. Ao final das Batalhas, cada técnico segue com sete vozes em seus times.

Goiás tem dois representantes nessa fase: Bielzinho, de 9 anos, morador de Catalão, e Esther Jullya Carvalho, 11, de Mineiros. Nas audições às cegas, a menina cantou o clássico do sertanejo Velha Porteira e entrou para o Time Teló. Já Biel subiu ao palco com sua versão de Trem da Alegria e conquistou uma vaga na equipe de Carlinhos Brown. O reality vai ao ar após o Temperatura Máxima.

Técnicos

Animadas em estarem no reality, as estreantes da família Voice, Maiara e Maraisa, não economizam nos elogios. “Para a gente, está sendo incrível participar do programa, aqui aprendemos muito. A competição fica pequena em torno de toda emoção que vivemos. Claro que a gente não queria ter de eliminar ninguém, mas faz parte do processo. Eu tenho muito orgulho do The Voice Kids”, conta Maiara. Para Maraisa, o programa traz um amadurecimento enorme para as crianças que participam. “É um prazer estar aqui. A gente tem o propósito de incluir a música na vida das crianças, afinal, o nosso futuro está nas mãos delas”, diz Maraisa.

Já o veterano Carlinhos Brown faz um balanço de seu time e fala da dificuldade de ter de eliminar alguém da competição. “Quando a gente tem um time bem escolhido e com qualidade é muito difícil eliminar alguém. As vozes são muito fortes e meu time é muito eclético, vai da ópera ao sertanejo, da bossa nova ao rock’n’-roll. Estamos confiantes para levar alegria para o público de casa”, avalia.

Na busca pelo heptacampeonato, Michel Teló não esconde que acha complicado a escolha para eliminar os participantes, “A fase das batalhas é muito especial e muito complicada para nós técnicos que precisamos escolher quais são as vozes que vão seguir na competição. É muito emocionante, mas fazer essa escolha é sempre muito difícil. Meu time é muito eclético, com muita qualidade e energia boa”, conta.