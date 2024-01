Thiago Lacerda e Paulo Miklos participam da mostra ‘O Amor, a Morte e as Paixões'

Entre as novidades da 15ª edição da mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”, que começará na quarta-feira (1) e segue até o dia 14 de fevereiro, no CineX do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, está uma programação intensa de bate-papos com entrada gratuita (sujeita à lotação). Atores como Selton Mello, Thiago Lacerda e Lucélia Santos estão entre as atrações. O evento traz ainda o eterno titã Paulo Miklos (foto) para conversa com o público e pocket show.

Antes mesmo da exibição dos filmes, o cinema receberá o ator e diretor Selton Mello para o lançamento do livro "Eu Me Lembro" em uma noite de autógrafos, no dia 31 de janeiro, às 18h. No dia seguinte, às 14h30, o artista participará de um bate-papo com o público.

Ator e dublador, Thiago Lacerda participa da mostra no dia 7 de fevereiro, às 19h30. Outro bate-papo de destaque será com a atriz Lucélia Santos, no dia 12 de fevereiro, às 19h30.

Passaportes

Uma opção para quem pretende assistir a vários filmes são os passaportes, que estão disponíveis tanto na bilheteria do cinema quanto no portal de vendas Velox Tickets. Os valores variam de R$ 140 a R$ 480, com opções para assistir entre 5 e 20 filmes. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria física, com valores entre R$ 20 e R$ 60. As opções são válidas por filme, com disponibilidade para estudantes, associados da Adufg, Sesc e o público em geral.