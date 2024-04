Thiago Oliveira, do É de Casa, renova contrato com a Globo até 2026

Um dos comandantes do programa É de Casa, que vai ao ar nas manhãs de sábado da Globo, o apresentador Thiago Oliveira renovou o seu contrato com a emissora recentemente.

Com vínculo válido até este ano, Oliveira assinou uma extensão contratual por dois anos. Ou seja, ele seguirá até 2026 com contratado exclusivo da Globo para todas as mídias.

Além do É de Casa, Thiago terá novas oportunidades na emissora. Ele será usado em eventos musicais, como o Rock in Rio. Ele já foi apresentador do Lollapalooza em março, juntamente com Kenya Sade.

Oliveira completa 10 anos de Globo neste ano. Seu contato com a emissora começou em 2014, quando assinou para ser apresentador esportivo no SporTV.

Por anos, comandou o programa Tá na Área com Bárbara Coelho nas tardes do canal esportivo da Globo. Em 2018, se destacou e passou a ser parte do Hora 1 no bloco esportivo do jornalístico.

Oliveira ficou até fevereiro de 2021, quando foi anunciado como novo apresentador do bloco paulista do Esporte Espetacular, hoje comandado por Karine Alves.

Em abril de 2022, passa a apresentar o programa É de Casa, com Maria Beltrão, Rita Batista e Talitha Morete, e virou um nome importante do entretenimento da Globo.