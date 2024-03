Thiago Ventura se apresenta em Goiânia e Anápolis

O comediante Thiago Ventura, se aproxima mais uma vez da realidade do público, falando sobre os amigos, já conhecidos por quem o acompanha, relacionamentos e sexualidade na adolescência, de forma descontraída, objetiva, compartilhando suas experiências e criando um elo direto com a plateia e o riso.

O humorista apresenta seu sétimo show solo “Novo Show”, em Anápolis no dia 23 de março, às 18h, no Teatro Centro de Convenções. E no dia 24 se apresenta em Goiânia, às 18h, no Teatro Rio Vermelho. Com a grande procura pelo público, o espetáculo abriu sessão extra nas duas cidades, às 20h30.

Os ingressos estão disponíveis de forma física na Livraria Leitura, do Goiânia Shopping e no Ingresso Digital, com valores entre R$ 35 a R$ 130, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia).

Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

Serviço: Novo Show - Thiago Ventura

Data: 23/3 Anápolis e 24/3 Goiânia

Local: Teatro Centro de Convenções (Anápolis) e

Teatro Rio Vermelho (Goiânia)

Horário: 18h e 20h30

Ingressos: Anápolis

Goiânia