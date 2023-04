Timotheé Chalamet vai cantar Bob Dylan com a própria voz em biografia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Timotheé Chalamet deve usar sua voz para cantar as músicas de Bob Dylan no filme em que interpretará o cantor. A novidade de que ele não dublará o músico na produção foi dada pelo próprio diretor do longa-metragem, James Mangold, para o portal de notícias americano Collider.

O projeto, que foi anunciado em 2020 com o nome "Going Electric", deve começar a ser filmado em agosto deste ano. "É uma história real muito interessante sobre um momento muito importante na cena americana", disse Mangold, que dirigiu filmes como "Garota, Interrompida" e "Johnny & June".

A obra deve retratar a história dos primeiros anos de Dylan em Nova York e incluir personagens como o cantor de folk Woody Guthrie, o músico Pete Seeger e a cantora Joan Baez. Não se sabe ainda quem irá interpretá-los ou quando o filme vai estrear.