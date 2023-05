Toni Garrido é atração no Luau Laguna, em Goiânia, nesta sexta-feira (5)

Uma noite de reggae e muito pop rock. É o que promete o Luau Laguna, com shows de Toni Garrido, Mr. Gyn, Steve Inc e DJ Victor Alencar. A festa será nesta sexta-feira (5), na Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar, a partir das 18 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no aplicativo Baladapp.

Conhecido por embalar diversos clássicos no comando da banda Cidade Negra, Toni Garrido promete um grande show, cantando sucessos que marcaram os anos 1990 como Onde Você Mora, Girassol e A Estrada.

A noite também terá a banda Mr. Gyn como uma das principais atrações. O grupo foi formado em 1997 na cidade de Goiânia e em 1999 lançou seu primeiro álbum: Coisa de Brasileiro. Ao todo a banda vendeu mais de 120 mil cópias de seus trabalhos em 10 álbuns e três DVDs.

O repertório da banda contará com algumas músicas icônicas como: Minha Paz, Sonhando e Minha Juventude, que estouraram nas rádios no início dos anos 2000, e algumas releituras de clássicos do pop rock nacional e internacional.

“Estamos em um processo de renovação constante, estamos tendo um público mais jovem, de menos de 25 anos. Ao mesmo tempo em que trazemos aquele frescor pra quem cresceu nos ouvindo, também temos que agradar a nova geração que está chegando” diz o vocalista da banda, Anderson Richards.

“A expectativa é a melhor possível, esperamos que esse renascimento do público que curte pop rock se consagre mais uma vez. Estamos com a energia lá em cima e bastante ansiosos pra subir no palco e trocar essa energia”, garante o cantor.



SERVIÇO

Luau Laguna

Shows: Toni Garrido, Mr. Gyn, Steve Inc e DJ Victor Alencar

Onde: Arena Multiplace

Endereço: Alameda Barbacena, Qd. 28 - Lt. 18 - Vila Alto da Glória, Goiânia

Data: sexta-feira (5/5)

Horário: 18h

Ingresso: Baladapp



(Catarina Lima é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)