Toninho Tornado e Netto Tomaz apresentam “Os calabresos” em Goiânia

Conhecido pelos bordões “Calabreso” e “Quero Café”, os humoristas Toninho Tornado e Netto Tomaz apresentam no Teatro Goiânia nesta sexta-feira (14), às 20h, o show de stand up comedy “Os calabresos”, o uso do termo foi popularizado através de pegadinhas, transformando essa palavra em memes nas redes sociais. Os ingressos já estão a venda no site.

Eles levam aos palcos de todo o Brasil um humor genuíno e inteligente. Toninho Tornado (Delício/Calabreso) e Netto Tomaz (Dorival/Quero Café), inicialmente se revezam em apresentações individuais, e na segunda parte da apresentação, se unem e provocam dose dupla de gargalhadas na plateia, com bordões e pegadinhas que estão na boca do povo, referências da carreira construída no humor.

A parceria entre os comediantes surgiu na época em que eles trabalhavam juntos na Rede TV, em 2013. Os primeiros famosos bordões usados por Tornado foram “Delício” e “Linguiço” e, recentemente, o “Calabreso” que deu o que falar. Principalmente depois que a expressão “Calma, Calabreso” foi mencionada no Big Brother Brasil 2024 pelo participante Davi Brito, em um das discussões no reality.



Serviço: Os calabresos

Data: 14/6

Local: Teatro Goiânia (R. 23, 252 - St. Central, Goiânia)

Horário: 20h

Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/12141/Os_Calabresos